Ученые: по Земле прокатится новая волна вымирания из-за людей

Американские ученые сравнили пять предыдущих вымираний, коснувшихся обитателей мирового океана, и выявили закономерности, которые позволили им спрогнозировать ход новых массовых исчезновений видов, сообщает газета The Guardian.

Согласно статье, опубликованной в журнале Science, шестое вымирание будет значительно отличаться от предыдущих. Дело в том, что оно в первую очередь коснется крупных животных, таких как большие белые акулы и синие киты. Исчезновение обитателей океана спровоцирует критические изменения во всех экосистемах, которые будут заметны на протяжении следующих нескольких миллионов лет. Видео, объясняющее этот процесс, размещено на сайте Стэнфордского университета.

В новом глобальном исчезновении видов виноваты люди, которые убивают крупных обитателей мирового океана, а также загрязняют его воды, передает Вести.ру. Однако ученые предполагают, что шестого вымирания еще можно избежать, если активно заняться созданием заповедных зон.