Шнурова потребовали снять с эфира Первого канала

Новосибирские православные активисты развернули масштабную кампанию против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, любящего материться на концертах. Они требуют наказать Шнурова за вольности, а также убрать музыканта из эфира Первого канала, где он с недавних пор в паре с Софико Шеварднадзе ведет передачу "Про любовь".

По данным газеты "Комсомольская правда - Новосибирск", активисты написали письмо, адресованное генеральному прокурору Юрию Чайке и министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву, в котором попросили проверить правомерность действий правоохранительных органов Новосибирской, Саратовской, Пензенской областей и Красноярского края "в части отказа в привлечении к ответственности С. В. Шнурова в связи "с отсутствием состава административного правонарушения" по ст. 20.1 КоАП РФ" ("Мелкое хулиганство").

В начале августа мировой суд в Новосибирске оштрафовал организатора гастролей группы Шнурова на 40 тысяч рублей, но авторы письма считают наказание недостаточным. "Выступления группы "Ленинград" - это легализация публичного сквернословия, пропаганда курения и потребления алкоголя", - пояснил православный активист Юрий Задоя. Активисты просят привлечь к административной ответственности самого Шнурова и еще двух солистов группы.

Кроме того, по обращению новосибирских общественников управление Министерства культуры России по Центральному федеральному округу возбудило административное производство в отношении организатора выступления группы "Ленинград" на фестивале "Пикник "Афиши" - 2016" в парке "Коломенское" и направило материалы в суд.

Общественники также требуют, чтобы генпрокурор проверил законность решения по поводу видеоклипа "В Питере - пить" санкт-петербургской прокуратуры, которая не нашла в нем пропаганды алкоголизма.

По словам Юрия Задои, активисты также обратились к руководителю Первого канала Константину Эрнсту "с просьбой быть более разборчивым в приглашении гостей и сотрудников на главный телеканал страны и не забывать, что телевидение должно быть проводником государственной культурной политики". Стоит отметить, что

Журналисты newsru.com отмечают, что Шнуров во время эфира ведет себя вполне пристойно. Причем певец, видимо, не оправдал ожиданий аудитории, рассчитывавшей увидеть эпатажные выходки, так что Шнура уже обвинили в том, что в качестве ведущего он выглядит бледно и неинтересно.