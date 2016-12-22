Чем полезны новые впечатления?

Нейробиологи обнаружили, что новые впечатления помогают запоминанию информации. Эксперимент на мышах показал: получение нового опыта активирует определенные области мозга, в которых происходит выброс дофамина.

Группа ученых из Эдинбургского и Техасского университетов объяснила биологические процессы, которые управляют так называемой flashbulb memory, или «вспыхивающей» памятью. Исследование было сосредоточено на том, как формируются ежедневные процессы, такие как запоминание имен или списка покупок. Для мышей это сводилось к запоминанию расположения источника пищи.

Ученые помещали мышей в контейнер, где была спрятана еда. Оказалось, что животные лучше запоминали ее местоположение, если в течение 30 минут до обучения могли получить новые впечатления. Например, они исследовали незнакомую поверхность пола.

Такой результат связан с выработкой дофамина в области мозга под названием «голубое пятно» (locus coeruleus). Эта область мозга особенно чувствительна к новому опыту. В этот же момент была зафиксирована повышенная активность в гиппокампе — области мозга, ответственной за формирование воспоминаний.

По словам ученых, знакомство с чем-то новым способствует лучшему запоминанию даже тех событий, которые напрямую не связаны с новым впечатлением. Таким образом, новые данные объясняют, почему люди запоминают информацию лучше, если что-то отвлекало их внимание до или сразу после процесса запоминания.

По мнению ученых, результаты исследования могут вдохновить специалистов на разработку новых методов обучения. Этим может воспользоваться, например, талантливый педагог, используя маленькие сюрпризы, чтобы помочь ученикам запомнить информацию. В то же время тривиальные события всего дня не способствуют формированию памяти, передает moya-planeta.ru.