На аукцион выставлены акции 23 молдавских предприятий

Имущества более чем на 700 миллионов леев намерено продать государство. Сегодня на Фондовой бирже начинается новый раунд приватизации. Всего на аукцион выставлены акции 23 предприятий.

Среди имущества, которое выставили на торги - ликёро-водочный завод "Белый аист". Государству принадлежит весь пакет акций предприятия.

Стартовая цена завода - почти 350 миллионов леев. Чуть меньше - примерно 340 миллионов - власти намерены получить от продажи 90% акций предприятия "Тутун-ЧТЧ". Выставлена на торги также фабрика "Флоаре-Карпет". Государству принадлежит 60% акций. За них намерены выручить не менее 54 миллионов леев.

Это второй раунд аукциона по продаже госимущества, проводимый в этом году. В результате первого раунда государство получило 260 миллионов леев.

Тогда с молотка ушли коммерческий центр "Unic", фирма "Aeroport Catering" и сельскохозяйственное предприятие в Тараклии.