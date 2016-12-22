О чем пообщались Владимир Путин и Павел Филип на саммите

Москва готова продолжать конструктивный диалог с Кишинёвом для решения проблем в молдо-российских отношениях. Об этом говорили президент России Владимир Путин и молдавский премьер Павел Филип в ходе встречи, которая состоялась на саммите глав государств СНГ. Он проходил в Кыргызтане 16-17 сентября.

"Мы договорились с президентом России работать и далее над планом необходимых мер для улучшения ситуации, особенно в отношении торгового партнерства между Молдовой и Россией. Мы здесь говорим о таможенных пошлинах, установленных для 19-ти наименований молдавской продукции", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Вопросы молдо-российского сотрудничества обсудили также министры иностранных дел Молдовы и России Андрей Галбур и Сергей Лавров. Они затронули взаимоотношения в гуманитарной сфере, проблемы мигрантов и торгового взаимодействия.

"Мы обсудили двухсторонние правовые рамки, сделав акцент на те инструменты, которые требуют отдельных усилий. Также обсудили программу взаимоотношения в гуманитарной сфере и проблемы мигрантов. Когда речь зашла о возможностях продолжения переговоров в формате "5+2", министр Лавров ещё раз подтвердил официальную позицию России, которая уважает суверенитет и территориальную целостность Молдовы", - отметил Галбур.

Переговоры в рамках саммита глав государств СНГ продолжили диалог, начатый премьерами Молдовы и России Павлом Филипом и Дмитрием Медведевым также в Кыргызтане в июне этого года. Тогда экспертные группы двух государств приступили к разработке "дорожной карты" по решению проблем в молдо-российских отношениях.