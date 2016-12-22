Элитных проституток все чаще замечают в дорогих ресторанах столицы. Что заставило кишиневских VIP "жриц любви" выйти на охоту в рестораны, и был ли замечен в их компании кто-нибудь из молдавских чиновников или звезд шоу-бизнеса? Об этом рассказал бармен одного из фешенебельных ресторанов города.
Древняя формула "спрос рождает предложение" работает, как часы. Вот только в Молдове спросом зачастую пользуются услуги пикантные.
"Этот вид услуг в Кишиневе развит настолько, что вы даже себе не можете представить. Этот бизнес приносит очень хорошие деньги. И, несмотря на его незаконность, процветает. У элитных "девочек", выходящих "на охоту" в рестораны Кишинева есть целый штат охраны, сутенеров и покровителей", рассказал бармен для Sputnik.
Он рассказал, что в ресторан, где он работает, "равно как и в другие дорогие заведения столицы, элитные проститутки приходят, как на работу, с целью вычислить хорошо обеспеченного клиента. И, несмотря на то, что ночь любви с такой "специалисткой" стоит порядка 300-400 евро, от клиентов, что называется, отбоя нет".
По его словам, администрация ресторана не пресекает профессиональную деятельность проституток в своем заведении, поскольку, как правило, сутенеры отчисляют определенную сумму владельцу заведения. Более того, сотрудников ресторана за отдельную плату часто просят указать "ночной охотнице" на более обеспеченного, постоянного клиента, на утехах с которым элитной "жрице любви" удастся неплохо поживиться. "У нас в заведении в компании таких "девушек" часто были замечены некоторые действующие чиновники, представители политической элиты и шоу-бизнеса. Естественно, остальные посетители, видя известного человека в компании женщины, никогда не догадаются, что это — элитная проститутка, так как они одеты весьма прилично и, как правило, очень ухожены", — уточнил сотрудник ресторана.
Однако, как отметил собеседник, работники заведения, в котором он трудится, "знают этих "специалисток" в лицо, еженедельно констатируя, что за утехами к ним обращается немало известных людей — посетителей ресторана".
По словам бармена, сами высокопоставленные клиенты, среди которых были замечены и некоторые молдавские чиновники, сами часто приплачиваю администрации заведения за конфиденциальность. Проще говоря, рассчитываются за молчание сотрудников ресторана. Однако без эксцессов для репутации и при таких мерах предосторожности не обходится.
"В одну из минувших ночей, когда я был на смене, был случай, мягко говоря, анекдотичный. Один из молдавских чиновников сидел в компании с элитной "жрицей любви", как неожиданно в наше заведение пришла его супруга подругами. Естественно возник скандал, который мы постарались максимально быстро уладить. Но посетители за соседними столиками имели возможность наблюдать за всем этим действом. Так что не исключаю, что в ближайшее время слухи разнесут эту историю с именами, фамилиями и должностями. Я, конечно, таких данных вам не назову", — заявил собеседник.
Еще одним источником дохода для официантов и барменов элитных заведений становятся состоятельные иностранцы, заглядывающие в такие рестораны в поисках ночной любви за деньги. По сути, некоторые сотрудники получают от таких секс-туристов определенный процент за сводничество. То есть, незамедлительно указывают элитным проституткам, сидящим за соседними столиками: с какой целью пришел клиент.
На прошлой неделе в Молдове был задержан один из самых "авторитетных" сутенеров страны. Речь идет о мужчине 35 лет, который поставлял клиентам элитных проституток. На "сутенерском рынке" он работал около 10 лет. Сообщается, что в его подчинении "трудились" 11 девушек, которые оказывали услуги сексуального характера минимум за 100 евро в час.
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Би-би-си, Сеул