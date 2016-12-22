В нынешнем году власти муниципия приняли решение начать прием заявлений и документов на месяц раньше: в 2015 году этот процесс стартовал 15 октября.

На компенсацию могут претендовать кишиневцы, имеющие доход не более 2500 леев в месяц на каждого члена семьи.

Чтобы подать заявление, жителям столицы необходимо обратиться в претуру своего сектора либо к управляющим жилищным фондом, пишет bloknot-moldova.md.

В прошлом году компенсация составляла 40% от суммы в фактуре, однако в 2016 году процент может увеличиться в связи с ростом тарифа на теплоэнергию.