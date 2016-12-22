Что говорит Владимир Путин о Молдове?

Подводя итоги саммита СНГ в Киргизии, президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет, чтобы политические сложности в Молдавии были преодолены.

"Как известно, Молдова должна была идти по очереди следующим председателем (совета глав стран СНГ). Но, имея в виду сложности, которые мы все знаем, мы желаем, чтобы эти сложности в Молдове были преодолены как можно быстрее", — сказал президент журналистам.



"Надеюсь, мы выстроим какой-то рабочий диалог, посмотрим, что из этого получится. Нам очень хотелось бы, чтобы этот консенсус был найден. Но в двустороннем формате уже сделать этого не сможем, имея в виду, что Молдова подписала известное соглашение с Евросоюзом. Нам нужно, безусловно, участие Еврокомиссии. Будем надеяться на то, что вырулим на какие-то позитивные решения", — подытожил он.

Отметим, что на саммите СНГ Республику Молдова представлял премьер-министр страны Павел Филип.



По словам Филипа, Молдова заинтересована в интенсификации и разнообразии торгово-экономического сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), пишет sputnik.md.



"Мы будем и дальше активно участвовать в действиях по модернизации национальной экономики, эффективного использования транспортной инфраструктуры и энергосетей, а также реализации экономического потенциала и обеспечении продовольственной безопасности продуктов наших стран", — сказал Филип.

Саммит глав государств Содружества проходил 16 —17 сентября в Бишкеке.

