Названы лучшие сериалы 2016 года

Прошла 68-я церемония вручения наград "Эмми", которую Американская телевизионная академия ежегодно вручает лучшим сериалам на телевидении.

В главных номинациях — "лучший драматическиий сериал" и "лучший комедийный сериал" — победили "Игра престолов" и политическая сатира "Вице-президент". Оба шоу были признаны лучшими в этих же номинациях и в прошлом году, но для "Игры Престолов" этот год особенный — сериал побил рекорд по сумме наград для художественного сериала, получив свою 38-ю статуэтку, пишет life.ru.

Победы в номинациях распределились следующим образом:

Лучший драматический сериал — "Игра престолов"

Лучший комедийный сериал — "Вице-президент"

Лучшая мужская главная роль в драматическом сериале — Рами Малек, "Мистер Робот"

Лучшая женская главная роль в драматическом сериале — Татьяна Маслэйни, "Тёмное дитя"

Лучшая мужская главная роль в комедийном сериале — Джеффри Тамбор, "Очевидное"

Лучшая женская главная роль в комедийном сериале — Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент"

Лучшая второстепенная мужская роль в драматическом сериале — Бен Мендельсон, "Родословная"

Лучшая второстепенноая женская роль в драматическом сериале — Мэгги Смит, "Аббатство Даунтон"

Лучшая второстепенная мужская роль в комедийном сериале — Луи Андерсон, "Баскетс"

Лучшая второстепенная женская роль в комедийном сериале — Кейт МакКиннон, "В субботу вечером в прямом эфире"

Лучший мини-сериал — "Народ против О. Дж. Симпсона"

Лучшая мужская главная роль в мини-сериале — Кортни Б. Вэнс, "Народ против О. Дж. Симпсона"

Лучшая женская главная роль в мини-сериале — Сара Полсон, "Народ против О. Дж. Симпсона"

Лучшая второстепенная мужская роль в мини-сериале — Стерлинг К. Браун,"Народ против О. Дж. Симпсона"

Лучшая второстепенная женская роль в мини-сериале — Реджина Кинг, "Американское преступление"

Лучшее соревновательное телешоу — "Голос"

Лучший телефильм — "Шерлок: Безобразная невеста"

Лучшее развлекательное ток-шоу — "Предыдущая неделя сегодня вечером с Джоном Оливером"

Лучшее комедийное скетч-шоу — "Кей и Пил"

Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале — Питер Сколари, "Девчонки"

Лучшая приглашённая актриса в комедийном сериале — Тина Фэй и Эми Полер, "В субботу вечером в прямом эфире"

Награда "Эмми" вручается в США с 1949 года. Это престижнейшая в США премия для телевизионных программ и сериалов. На данный момент рекорд по количеству статуэток за всю историю "Эмми" держит идущее на канале NBC в прямом эфире комедийное скетч-шоу "В субботу вечером в прямом эфире". За свой 41 сезон шоу получило 45 премий.