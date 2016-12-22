Космонавт рассказал о разнице космической и земной боли

Российские космонавты на МКС не только занимаются поддержанием работы станции, выращивают цветы и фотографируют нашу планету, но и испытывают боль на прочность. В ходе эксперимента, проведенного в космосе, выяснилось, что болевая чувствительность на орбите куда слабее, чем на Земле.

Космонавт Алексей Овчинин, вернувшийся с орбиты 7 сентября в составе международного экипажа, рассказал о результатах эксперимента под названием "Альгометрия", призванного выяснить, есть ли разница между болью в космосе и на поверхности нашей планеты.

"Мне кажется, что чувствительность несколько различается на борту и на Земле. На МКС мы делали часть эксперимента "Альгометрия", а на Земле мы его выполнили полностью. По моим ощущениям, чувствительность несколько меняется. Я не знаю, что в итоге скажут цифры, но мне показалось, что на Земле чувствительность больше, в космосе она снижается", - сказал космонавт.

В задачи эксперимента "Альгометрия" входит регистрация болевых ощущений до и после полета на МКС и определение величины и зависимости изменений порога болевой чувствительности у человека, передает moya-planeta.ru

Эксперимент проводится в двух вариантах. До космического полета изучение осуществляется методами термоалгометрии (термощуп для определения порогов болевой чувствительности) и тензоалгометрии (метод оценки болевой чувствительности). В полете же предусматривается изучение только методом механического раздражения. Для эксперимента на борт МКС была доставлена аппаратура - укладка "Альгометр" и расходные материалы общей массой 3,9 кг.

"Я считаю, что с поставленными задачами мы справились, все эксперименты, которые планировались, мы выполнили, мы неплохо сделали свою работу. Мне очень понравился сам полет и старт и посадка. Я получил новые ощущения. Все было здорово", - признался Овчинин.