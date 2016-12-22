СМИ: Мел Гибсон в девятый раз станет отцом

Подруга Мела Гибсона — 26-летняя Розалинда Росс — ждёт ребёнка. Как сообщают местные СМИ, малыш появится на свет в начале следующего года.

Для Гибсона этот ребёнок станет девятым. У него семеро детей от бывшей жены Робин и ещё один — от Оксаны Григорьевой. Розалинда же будет рожать впервые, пишет life.ru.

— Мел и Роза были так рады новости о ребёнке, — сообщил источник, близкий к семье актёра.

Как отмечается, Гибсон не сможет всё время быть рядом с возлюбленной, так как в ближайшее время отправится на съёмки. Он вместе с Шоном Пенном сыграет создателей Оксфордского словаря в кинокартине "Профессор и безумец". Гибсон будет играть роль профессора Джеймса Мюррея, который начал работу над словарём в 1857 году.