Звезду "Шерлока" обокрали на церемонии "Эмми"

Британская актриса Аманда Аббингтон стала жертвой воров во время церемонии вручения премий "Эмми" в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.

Как написала актриса на своей странице в Twitter, кто-то украл оставленную под креслом сумочку, когда она вышла на сцену, чтобы вместе с коллегами по "Шерлоку" получить награду.

"Там были телефон и водительское удостоверение. Кто бы ни взял сумочку, я надеюсь, что с вами случится какое-нибудь кармическое дерьмо", — написала Аббингтон.

На церемонии "Эмми" 18 сентября команда сериала "Шерлок" получила награду как лучший телефильм за специальный эпизод под названием "Безобразная невеста".

Аманда Аббингтон в "Шерлоке" играет супругу доктора Ватсона Мэри Морстен. В реальной жизни она состоит в браке с исполнителем роли Ватсона Мартином Фрименом, отмечает vesti-ukr.com. Актриса также известна по сериалам "Мистер Селфридж" "Быть человеком", "Пуаро", "Доктор Мартин" и "Чисто английское убийство".