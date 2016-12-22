С самого утра в холле отеля Ritz Carlton дежурила бригада гримёров с несколькими чемоданами косметики, помощники звезды, продюсеры и даже сам Андрей Малахов. Эфир должен был начаться ещё в полдень, однако звезда отказалась выходить из номера, заявив, что хочет выспаться. Люди, пришедшие поучаствовать в массовке, также ждали появления голливудской звезды практически целый день. Работники студии объясняли отсутствие знаменитости неподходящим для появления в кадре физическим состоянием, намекая, что Лохан попробовала русской водочки.

Пока охрана скандальной актрисы то и дело поднималась наверх с бутылочками воды с активированным углём, в холле отеля продюсеры и Андрей Малахов не находили себе места. Ведущий ток-шоу много раз поднимался в номер к артистке, чтобы лично уговорить её выехать на площадку. Телеведущий возвращался то совершенно расстроенным, то воодушевлённым. В итоге, когда план проведения мероприятия был окончательно сорван, Линдси всё же дала своё согласие, чем побудила всю делегацию бегом примчаться к ней в номер.

Фото: L!FE

Однако это не ускорило процесса. Тем временем в студии организаторы перестали скрывать истинную причину отсутствия звезды, успокаивая зрителей тем, что продюсеры всеми силами пытаются отрезвить сильно перебравшую Лохан. Сердобольные москвичи сразу же начали диктовать народные рецепты. ВИП-гости, которые по правилам шоу должны рассудить звезду Голливуда и российского бизнесмена, также начали покидать свои кресла.

— Сначала она была нормальная и сказала, что хочет выспаться, поэтому программу перенесли на вечер, — объяснили снимавшимся в массовке организаторы. — Поэтому после программы "Сегодня вечером" Андрей срочно поехал к ней, а она была уже никакая. Её привели в чувство, она лежала под капельницей, а потом сказала, что можно ехать.

Линдси Лохан и Егор Тарабасов Линдси Лохан и Егор Тарабасов Фото: социальные сети

Тем не менее Лохан так и не покинула стены одного из самых дорогих отелей в столице. По словам организаторов, когда артистка буквально стояла в дверях, ей позвонил её бывший возлюбленный Егор Тарабасов и запретил давать интервью.

— Она должна была рассказать о том, что Егор подарил ей кольцо за 300 тысяч евро, — объяснились сотрудники перед расстроенными зрителями. — Но по ходу он ей позвонил и сказал, что, если ты хоть слово плохое про меня скажешь, я тебе вообще житья не дам. И она решила резко вернуться домой. Может быть, она это сама выдумала, никто не знает правды.

Как удалось выяснить Лайфу, Первый канал оплатил Линдси проживание и билеты, а также звезде уже успели выплатить аванс. По словам сотрудников, подобные ситуации на программе Малахова случались только два раза: однажды зрители так и не дождались Бритни Спирс, а в другой раз двое суток ждали Аллу Пугачёву.