Кейт Мосс открыла собственное модельное агентство

Британская супермодель Кейт Мосс открыла собственное модельное агентство — Kate Moss Agency. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает The Telegraph.

Она решила использовать собственный опыт в модной индустрии, чтобы дать дорогу молодым талантам. "Мне не нужны просто красивые люди, мне нужны те, кто хочет, петь, танцевать и играть. Я хочу создавать звезд", — сказала она, пишет "Лента.Ру".

Мосс была одной из самых успешных моделей 1990-х годов. Она работала на подиуме с 14 лет и участвовала в кампаниях и показах Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel и других модных домов.

В апреле 2016 года Мосс разорвала контракт с агентством Storm. "После 28 лет успешных отношений Кейт покинула нас, чтобы сама руководить своей карьерой", — прокомментировали представители агентства, подчеркнув, что по-прежнему будут поддерживать начинания 42-летней модели.

В конце марта супермодель предстала в новом клипе Massive Attack на песню Ritual Spirit. Композиция вошла в первый релиз коллектива за шесть лет.