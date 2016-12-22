Пользователи iPhone 7 и 7 Plus рассказали о шипении смартфонов при высокой нагрузке. ВИДЕО

Владельцы новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus обнаружили странную проблему — из корпуса смартфонов исходят странные звуки, возникающие при нагрузках на процессор.

Блогер Стивен Хэкетт первым рассказал о проблеме в блоге 512 Pixels. В комментарии к видео он написал, что звук возникает при восстановлении информации из iCloud. Причём шум, возможно, идёт из области расположения процессора. В AppleCare предложили Хэкетту заменить аппарат, что в условиях большого спроса не так быстро сделать.

На канале Unbox Therapy предлагают оценить разницу между шипением в iPhone 7, 7 Plus и 6S.

Большинство мнений сходится в том, что проблема похожа на «coil wine» или "coil noise" - свист дросселей питания чипсета в результате резонанса. Он может возникать на любом телефоне, если внимательно прислушаться к гаджету при высокой нагрузке на процессор.

Возможно, проблема заключается в новом процессоре A10. В Apple информацию о "шипящих" смартфонах пока не прокомментировали, отмечает tjournal.ru.