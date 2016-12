У Винни-Пуха появится новый друг - пингвин

В честь 90-летия со дня первой публикации о Винни-Пухе в октябре 2016 года выйдет сборник рассказов The Best Bear in All the World ("Лучший медведь во всем мире"). Это авторизованное продолжение приключений знаменитого медведя.

Новый персонаж - пингвин - фигурирует в коротком рассказе "В котором пингвин появляется в лесу" писателя Брайана Сибли. Автор придумал этого героя, увидев фотографию, на которой Алан Милн с сыном Кристофером играют с плюшевыми пингвином и медведем, передает meduza.io. Попечитель управляющей компании Pooh Properties Руперт Хилл сказал: "Пингвин к нам пришел из реальной комнаты Кристофера Робина и прекрасно дополняет классические книги Милна". "Мысль о том, что Пух встречает пингвина не более дикая, чем его встречи с Кенгой и Тигрой. Так что я начал думать о том, что могло бы произойти, если бы одним снежным днем пингвин забрел в Пухову опушку", - говорит Брайан Сибли. Первая книга Алана Милна о Винни-Пухе вышла в 1926 году. Винни-Пух - любимый персонаж детских книг в Великобритании. "Лучший медведь во всем мире" - второй авторизованный сиквел милновского Винни-Пуха. Предыдущее продолжение, написанное Дэвидом Бенедиктусом, вышло в 2009 году и называлось "Возвращение в зачарованный лес". Обе книги одобрены наследниками писателя.

Комментарии

Другие новости