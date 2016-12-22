Ещё 30 суток ареста дали мэру Оргеева Илану Шору

Ещё 30 суток ареста дали мэру Оргеева Илану Шору. Такое решение принял накануне столичный суд Буюкан. Во время заседания у зала суда собрались более тысячи сторонников Шора.

Жители Оргеева приехали поддержать своего градоначальника: "Для всех жителей Оргеева он сделал только хорошее". "Да поможет нам бог и пресвятая Богородица. Пусть это будет последний день, когда мы сюда приходим. Сколько у нас в Оргееве было мэров, никто не сделал столько, сколько сделал господин Шор". "Пришел этот парень и показал всем, как надо работать в Молдове. Он столько сделал за полгода, представьте, сколько может сделать за 5-10 лет".

Адвокаты намерены опротестовать решение суда.

Илана Шора обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Его задержали в конце июля, сейчас он находится под домашним арестом.

В прошлом году мэр Оргеева также находился под домашним арестом. Тогда он проходил по делу о выдаче невозвратных кредитов из BEM, Banca Socială и Unibankа.

Кроме того, в 2015 году, после явки с повиной градоначальника Оргеева, был задержан бывший председатель ЛДПМ Влад Филат. Шор признался, что дал политику взятку в размере 250 миллионов долларов.

Бывшего премьера приговорили к девяти годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.