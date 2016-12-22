Стакан пива делает людей общительнее

Швейцарские ученые подтвердили то, что и так известно большинству из нас, - умеренное потребление пива делает людей более общительными.

В ходе исследования группа ученых из Базельского университета наблюдала за 60 здоровыми мужчинами и женщинами, которым давали обычное и безалкогольное пиво. Им предлагали выполнить ряд заданий, в ходе которых исследовалась их способность распознавать лица, сопереживать собеседнику и испытывать сексуальную возбудимость.

По словам руководителя проекта профессора Маттиаса Лиехти, существует удивительно мало научных исследований того, как алкоголь воздействует на особенности эмоционального восприятия в процессе общения с другими людьми.

Желание находиться в окружении других людей возрастало у тех испытуемых, которые пили алкогольное пиво, и было заметнее среди женщин и более внутренне закрепощенных людей, передает ВВС.

Кроме того, участники эксперимента, пившие обычное пиво, быстрее распознавали счастливые лица и были более склонны к сопереживанию - особенно те, кто в трезвом состоянии не отличался способностью к эмпатии.

Испытуемых также просили оценить порнографические изображения.

Те, кто употреблял безалкогольное пиво, сочли такие изображения менее приятными, а те, кто пил обычное пиво, отреагировали на них более положительно. Это различие было особенно заметным среди женщин, однако исследователи обнаружили, что оно никак не влияло на общий уровень сексуального возбуждения.

Профессор Вим ван ден Бринк, комментируя эти результаты, заметил, что они целиком подтверждают устоявшиеся представления о том, что умеренное употребление алкоголя способствует общению среди людей, делает их более жизнерадостными и менее скованными при сексуальных контактах.

"Различия в результатах мужчин и женщин в рамках этого исследования могут объясняться различиями в концентрации алкоголя в крови и в его переносимости, а также социокультурными факторами", - говорит ученый.