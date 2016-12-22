Дополнительной секцией со стрелкой будут оснащены более 300 светофоров. Они позволят водителям повернуть налево или вправо при основном красном. Приоритетными станут главные дорожные артерии города.

Мэрия также намерена организовать круговое движение на перекрестке улиц Каля Орхеюлуй, Студенческой и Соколень.

"Дорога на север - это самое загруженное и проблемное направление в Кишиневе. Мы заслуживаем нареканий за то, что девять лет не смогли решить эту проблему", - рассказал мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Для обеспечения безопасности пешеходов власти продолжат устанавливать лежачих полицейских в непосредственной близости от переходов и наиболее опасных зон. Уже установили 60.



На реализацию проекта улучшения транспортного потока в Кишинёве в этом году выделили 17 миллионов леев.