Свиное сало, бомбы, древние чудовища: находки, обнаруженные благодаря непогоде

Штормы и ураганы — порой лучшие помощники археологов. В культурном слое, как говаривал чешский писатель Карел Чапек, можно найти американскую печь, гробницу Аттилы и Сивиллины книги. Это еще что — иногда земная персть неожиданно обнажает бомбы, подводный лес, трупы, вросшие в деревья, и даже... залежи свиного сала.

Самые интересные их находки — в материале портала moya-planeta.ru.

Жирный груз

Вот уже несколько десятилетий жители небольшого шотландского городка Сейнт-Сайрус, что на побережье Северного моря в Великобритании, могут не бояться голода. По крайней мере в плохую погоду. Ведь во время шторма на побережье выбрасывает круглые куски свиного сала. С виду они больше похожи на яйца динозавров, чем на привычный шпик. Вероятно, потому что приняли форму деревянных бочонков, в которых лежали долгие годы.

А появляться эта манна (вернее, сало «небесное») начала еще во времена Второй мировой войны, после того как авиационные бомбы угодили в торговое судно и оно затонуло у берегов Сейнт-Сайруса. Тогда-то местные жители и начали находить на берегу аппетитные куски, которые стали для них самым настоящим подарком в голодные военные годы. Мало того, горожане утверждают, что сало пригодно к употреблению и в наши дни. Несмотря на слой ракушечника, покрывающего куски, оно прекрасно сохранилось.

Венера без головы

В декабре 2010 года на Землю обетованную обрушился ураган. Волны Средиземного моря достигали более 10 м. Пострадали буквально все регионы страны. А вот прибрежный город Ашкелон, что на юго-западе Израиля, даже выиграл — обрел античную статую.

14 декабря один из местных жителей прогуливался в районе под названием Афридар-Барнеа, как вдруг увидел продолговатый предмет, похожий на статую. Приехавшие археологи определили, что мраморное изваяние высотой 1,2 м, по всей видимости, изображает Венеру. Правда, у богини не было рук и головы. Что вполне символично — богиня любви все-таки.

Подводный лес

Самый разрушительный ураган за всю историю США — «Катрина» — пронесся над страной в конце августа 2005 года. Он унес жизни 1836 человек и оставил за собой руины — Новый Орлеан и штат Луизиана почти полностью оказались под водой. Но кое-какая польза, если здесь вообще уместно это слово, от «Катрины» все же была. Ураган «подмел» песок со дна побережья Мексиканского залива на территории штата Алабама, обнажив первобытный кипарисовый лес, который находится под водой вот уже 50 000 лет. Ну как лес — пни, которые были некогда стройными деревьями. Сами стволы, разумеется, не могли простоять так долго.

И все равно это удивительная находка. Ведь благодаря толстому слою песка, который покрывал затопленные деревья, те смогли сохраниться хотя бы частично. Говорят, если сделать надрез в древесине, можно почувствовать запах кипариса. Диаметр некоторых пней достигает 2 м, а возраст, судя по годичным кольцам, — тысячи лет. Такая находка позволит ученым понять, как за многие тысячи лет менялся климат в этих местах.

Бомбы на пляже

В 2014 году сильные ветры промчались над Туманным Альбионом. В результате разлилась Темза и «слетел» верхний слой песка на одном из пляжей — излюбленном месте отдыха британцев. Под песком лежали 244 бомбы, которые остались еще со времен Второй мировой. Впрочем, сначала обнажилась лишь часть из них. В последующие дни по мере усиления ветра в английский Королевский военно-морской флот приходили все новые сообщения о вновь обнаруженных «адских машинах». Те бомбы утилизировали, но нет никакой гарантии, что ветер сумел «отыскать» их все..

Парень в дереве

Останки позвоночника, опутанные корнями

Историю, леденящую душу, раскрыл ураган, пронесшийся не так давно над Ирландией. Ветер дул с такой силой, что вырвал с корнем буковое дерево, которому, по подсчетам ученых, было 215 лет. Корни его обнаружили страшную картину — скелет молодого человека, который буквально врос в древесину. Исследователи предполагают, что на этом месте погиб (или был похоронен) юноша 17–20 лет. На ребрах его есть зазубрины, которые свидетельствуют, что он был убит. Вскоре после этого на этом месте вырос бук.

Ученые установили, что юноша, вероятно, принадлежал к высшим слоям общества — его останки свидетельствуют о хорошем питании. Однако в детстве он выполнял очень тяжелую физическую работу, от чего получил хроническое заболевание позвоночника.

То есть динозавры. Останки одного из них обнаружил палеонтолог-любитель Дэвид Хэкер, когда прогуливался по городу Лорел (штат Мэриленд, США). Это место — известное кладбище древних ящеров, их находят здесь с середины XIX века. Но тропический шторм «Ли», пронесшийся над штатом в сентябре 2011 года, помог отыскать воистину гигантского динозавра и одну из самых крупных окаменелостей, найденных здесь за последние годы. Какому именно ящеру принадлежит кусок кости размером с футбольный мяч — точно не известно. Ученые полагают, что это мог быть травоядный зауропод (гигантский четвероногий динозавр с небольшой головой), живший здесь 110 млн лет назад.

Другие останки ископаемого животного нашли в Англии, в графстве Дорсет. И тоже не без помощи непогоды. В 2014 году очередной шторм обнажил кости ихтиозавра — древней морской рептилии, возрастом около 200 млн лет, порядка 1,5 м в длину и отдаленно напоминающей дельфина. Но то были не просто кости, а большая часть скелета, да к тому же прекрасно сохранившегося. Обычно на извлечение останков такого рода требуется от нескольких дней до нескольких недель, палеонтологи же управились за восемь часов. Еще бы, такие сокровища находят крайне редко, поэтому ученым пришлось попотеть — надвигался очередной шторм, который мог навсегда похоронить ценную находку.