Ученые признали пыткой подъем на работу к 9.00

Профессор Оксфордского университета Пол Келли заявил, что подьем на работу к 9.00 является самой распространенной формой пытки в современном обществе.

В ходе исследования Келли и его коллег из Института сна и суточных биоритмов выяснилось, что это расписание не соответствует биологическим циклам, передает korrespondent.net.

В результате снижается выработка гормонов, активность мозга и энергичность в целом.

"Мы не можем изменить суточные ритмы и приучить организм вставать в определенное время, поскольку наша печень и сердце работают по другому расписанию, а мы просим их сдвинуть его на два-три часа. Наше общество массово страдает от недосыпания", - говорит Келли.

По словам ученых, положение в экономике за последние два века сильно изменилось и целеособразно перенести начало рабочего дня на 10.00.



Исследователи отмечают, что это выгодно и работодателям, так как физический и эмоциональный стресс, вызванный нарушением сна, способствует развитию хронических заболеваний и ведет к тому, что сотрудники чаще болеют и пропускают работу.

Более того, изменения привычного рабочего расписания положительно повлияет и на экономику, так как ежегодные затраты сотрудников на кофе в США оцениваются в 40 миллиардов долларов.