Леонардо ДиКаприо продает апартаменты в Малибу за 11 млн долларов

Американский актер Леонардо ДиКаприо продает апартаменты в Малибу почти за $11 млн, сообщает Daily Mail. Это жилье будущий лауреат премии "Оскар" приобрел за $1,6 млн в 1998 году, после съемок в фильме "Титаник".

Дом находится на знаменитом "Пляже миллиардеров", где расположены апартаменты таких состоятельных жильцов, как Ларри Эллисон и Дэвид Геффен.

Площадь дома с видом на Тихий океан составляет 164 кв. м. В апартаментах есть три спальни, ультрасовременная кухня, столовая, спа. Лестница из патио ведет прямо на пляж.

В среднем стоимость жилья на этом пляже достигает 15 млн долларов, передает Газета.ру.