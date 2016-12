Дом находится на знаменитом "Пляже миллиардеров", где расположены апартаменты таких состоятельных жильцов, как Ларри Эллисон и Дэвид Геффен.

Площадь дома с видом на Тихий океан составляет 164 кв. м. В апартаментах есть три спальни, ультрасовременная кухня, столовая, спа. Лестница из патио ведет прямо на пляж.

В среднем стоимость жилья на этом пляже достигает 15 млн долларов, передает Газета.ру.

Leonardo DiCaprio to sell his Malibu pad for $10.95m https://t.co/xA9ZjnAsYw pic.twitter.com/UakisqG1CY