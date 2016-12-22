Археологи обнаружили в центральной Турции статуэтку женщины возрастом около 8000 лет. О находке рассказал AFP профессор Стэнфордского университета Иэн Ходдер.
Статуэтка была обнаружена в культурном слое крупного неолитического поселения Чатал-Хююк в провинции Конья. К 2009 году в нем было раскопано около двух тысяч фигурок людей и животных, однако нынешняя находка обладает особенной ценностью, передает nplus1.ru.
Обнаруженная статуэтка женщины с обвисшей грудью и животом в отличие от подавляющего большинства других фигурок изготовлена не из глины, а из камня. Кроме того, она отличается более тонкой работой и отлично сохранилась. Как следует из сообщения, за всю историю были найдены лишь единичные статуэтки, сохранившие свою целостность.
Килограммовую фигурку высотой 17 сантиметров обнаружили под каменной плитой, рядом с ней находился кусок обсидиана (большинство остальных фигурок были найдены в пространствах между домами, которые служили мусорными свалками). Это позволяет предположить, что она имела ритуальное предназначение.
Как правило, подобные статуэтки считаются изображением богинь плодородия и плодовитости. Однако Ходдер придерживается мнения, что, вероятнее всего, нынешняя находка изображает пожилую женщину с высоким статусом в обществе.
Чатал-Хююк — одно из самых древних известных человеческих поселений, основанное не позднее 7400 года до нашей эры и просуществовавшее почти 2000 лет. В нем жили неолитические фермеры, которые пасли скот и выращивали злаки в окружающей местности. Поселение было обнаружено в 1960-х годах, с тех пор в нем непрерывно ведутся археологические раскопки, достигшие глубины 17 метров. Дома сделаны из необожженного кирпича, крыши имели несущие деревянные балки. Помимо скульптур при раскопках находили множество инструментов, предметов быта, керамической посуды, обсидиановых зеркал, украшений и фрагментов тканей. Кроме того, археологи обнаружили множество фресок, которые считаются наиболее старыми из выполненных на искусственных стенах. Чатал-Хююк занесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
Комментарии
- Американские ученые: Венера могла быть обитаемой планетой
- В Солнечной системе открыта новая планета
- Обезьяны научились предсказывать действия человека
- На Курилах обнаружили древний японский памятник
- Стоит ли заставлять себя пить 2 литра воды в день?
- Ученые нашли "противоядие" от чувства стыда
- Конопля оказалась "проводником" в загробный мир
- Ученые определили предел жизни человека
- Над Северной Америкой пролетел яркий метеор. ВИДЕО
- Украину приняли в ЦЕРН раньше России
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами
- Первый тур выборов не определил нового президента Молдовы
- Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул