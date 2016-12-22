В Турции нашли статуэтку возрастом 8000 лет

Археологи обнаружили в центральной Турции статуэтку женщины возрастом около 8000 лет. О находке рассказал AFP профессор Стэнфордского университета Иэн Ходдер.

Статуэтка была обнаружена в культурном слое крупного неолитического поселения Чатал-Хююк в провинции Конья. К 2009 году в нем было раскопано около двух тысяч фигурок людей и животных, однако нынешняя находка обладает особенной ценностью, передает nplus1.ru.

Обнаруженная статуэтка женщины с обвисшей грудью и животом в отличие от подавляющего большинства других фигурок изготовлена не из глины, а из камня. Кроме того, она отличается более тонкой работой и отлично сохранилась. Как следует из сообщения, за всю историю были найдены лишь единичные статуэтки, сохранившие свою целостность.

Килограммовую фигурку высотой 17 сантиметров обнаружили под каменной плитой, рядом с ней находился кусок обсидиана (большинство остальных фигурок были найдены в пространствах между домами, которые служили мусорными свалками). Это позволяет предположить, что она имела ритуальное предназначение.

Как правило, подобные статуэтки считаются изображением богинь плодородия и плодовитости. Однако Ходдер придерживается мнения, что, вероятнее всего, нынешняя находка изображает пожилую женщину с высоким статусом в обществе.

Чатал-Хююк — одно из самых древних известных человеческих поселений, основанное не позднее 7400 года до нашей эры и просуществовавшее почти 2000 лет. В нем жили неолитические фермеры, которые пасли скот и выращивали злаки в окружающей местности. Поселение было обнаружено в 1960-х годах, с тех пор в нем непрерывно ведутся археологические раскопки, достигшие глубины 17 метров. Дома сделаны из необожженного кирпича, крыши имели несущие деревянные балки. Помимо скульптур при раскопках находили множество инструментов, предметов быта, керамической посуды, обсидиановых зеркал, украшений и фрагментов тканей. Кроме того, археологи обнаружили множество фресок, которые считаются наиболее старыми из выполненных на искусственных стенах. Чатал-Хююк занесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО.