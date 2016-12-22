Apple изобрела бумажный пакет

Компания Apple запатентовала обыкновенный бумажный пакет с гибкими ручками.

Патентная заявка была подана в марте 2016 года, однако стала доступна общественности только сейчас. В Apple называют свое новое изобретение просто «сумкой». Оно лишено каких-то высокотехнологичных приспособлений, вроде встроенного аккумулятора или Bluetooth-соединения.

"Раскрывающийся бумажный пакет. Он может включать в себя контейнер, выполненный из твердой выбеленной бумаги и состоящий по меньшей мере на 60 процентов из перерабатываемых материалов", - говорится в заявке. Ручка пакета выполнена из бумажных волокон.

Авторы патента утверждают, что большинство нынешних бумажных пакетов состоят менее чем на 50 процентов из перерабатываемых материалов, тогда как пакет Apple гораздо экологичнее.

Apple активно работает над внедрением технологий и продуктов с заботой об окружающей среде. Так, на мартовском мероприятии в Сан-Франциско компания представила робота Liam для разборки iPhone и сортировки компонентов, отмечает Лента.ру.