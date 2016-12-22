Более 3,5 тысяч граждан, живуших за рубежом, прошли регистрацию для участия в выборах

Более трех с половиной тысяч граждан Молдовы, живущих за рубежом, зарегистрировались на официальном сайте Центризбиркома для участия в выборах президента. Данные отправят в правительство, чтобы решить, сколько участков открывать в дипмиссиях за границей.

Больше всего наших сограждан, выразивших желание голосовать 30 октября, живут в Румынии. Оттуда поступило 600 заявок. В Италии зарегистрировались 400 человек, в США – более 360-ти. Из Франции поступило 350 запросов, из Великобритании – 340.

Немало политически активных граждан Молдовы живут в Германии, Канаде и Испании. Там для участия в выборах зарегистрировались от 150 до 300 обладателей молдавских паспортов. Из России пока поступило только 130 заявок.

Также на сайте ЦИКа зарегистрировались наши сограждане из Таиланда, Танзании, Сингапура, Южной Кореи и Бразилии.

Предварительная регистрация была открыта 10 мая и завершилась 19 сентября. Тех, кто прошел регистрацию, исключат из избирательных списков в Молдове. В канун выборов два года назад на сайте ЦИКа зарегистрировались только 2400 наших сограждан.