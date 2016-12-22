Официально: Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли подала на развод со своим мужем Брэдом Питтом.

Как сообщает пресс-служба актрисы, такое решение принято "ради здоровья семьи". Адвокат Джоли добавил, что других комментариев на эту тему она давать не будет и просит журналистов уважать ее личную жизнь

Американские и британские таблоиды утверждают, что в заявлении о разводе Джоли ссылается на непреодолимые разногласия с мужем и просит отдать ей опеку над шестью их детьми, но разрешить Питту их навещать, передает ВВС.

Журналисты утверждают, что Джоли недовольна методами воспитания детей, которые применяет ее муж. Комментариев со стороны Питта и его представителей пока не поступало.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. До этого они были вместе около 10 лет. У Джоли и Питта шестеро общих детей, трое из которых - приемные.