Медики назвали самый вредный вкус электронных сигарет

Любые вкусовые наполнители для электронных сигарет увеличивают их токсичность, но самой вредной добавкой является жидкость со вскусом клубники, утверждают медики из американского Института изучения рака Росвэлл-Парк в Баффало в статье журнала Tobacco Control.

В ходе исследования были приобретены несколько марок наполнителей, которые затем испарили в лабораторной "электронной сигарете" и обработали этим дымом культуры клеток бронх в пробирках.

Выяснилось, что абсолютно все наполнители усиливали негативные эффекты, но сила их действия существенно различалась.

Как ни странно, меньше всего вредил клеткам наполнитель с ароматом табака, а больше всего - с ароматом клубники. Жидкости с ароматами ментола, ананаса и кофе занимали промежуточное положение, передает korrespondent.net.

Тем не менее, даже "клубничный" дым, несмотря на почти в полтора раза большую "убойную силу" по сравнению с чистой жидкостью для электронных сигарет, заметно уступал обычным сигаретам в негативном воздействии.

В частности, табак убивал до 65 процентов клеток в пробирках, тогда как клубничные электронные сигареты уничтожали чуть больше половины клеток бронх.