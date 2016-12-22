Сразу все 193 страны-члена ООН подписали документ, в котором обязались избавить мир от супербактерий - устойчивых к лекарствам болезнетворных организмов. Медики уже назвали эту декларацию прорывом.
По словам экспертов, если странам удастся придерживаться декларируемых планов, в мире будет ежегодно умирать на 700 тысяч людей меньше.
Новый документ - всего четвертое соглашение в истории ООН, касающееся здоровья: ему предшествовали декларация по борьбе с ВИЧ в 2001 году, с незаразными заболеваниями в 2011 году и с вирусом Эбола - в 2013 году.
Теперь у 193 государств есть два года на то, чтобы представить план по борьбе с супербактериями, передает ВВС.
"Теперь начнется настоящая работа. Нужно, чтобы власти, врачи, фармацевты и сельскохозяйственники придерживались своих обязательств и спасли современную медицину", - сказала советник правительства Британии по медицинским вопросам Салли Дэвис.
Подписанный документ постулирует, что страны будут спонсировать создание новых антибиотиков и работать над улучшением диагностики, а также обучать медицинский персонал и общественность способам борьбы с устойчивыми бактериями.
Проблем супербактерий возникла в связи с чрезмерной распространенностью антибиотиков, к которым у микроорганизмов выработалась устойчивость.
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Би-би-си, Сеул