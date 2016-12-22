Их "настигла карма": Дженнифер Энистон отреагировала на развод Питта с Джоли

Американская актриса Дженнифер Энистон, комментируя развод своего бывшего мужа Брэда Питта с Анджелиной Джоли, заявила, что их "настигла карма". Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, 47-летняя Энистон призналась, что, хоть и верила в любовь Питта к Джоли, у нее "всегда было ощущение, что с ними в конце концов что-то случится". "Она не считала Анджелину по-настоящему предназначенной Брэду. Анджелина всегда была слишком сложной для него", - рассказал он.

Джоли подала на развод 19 сентября. В качестве причины расторжения союза в документах указаны "непримиримые разногласия". По информации СМИ, актриса недовольна тем, как ее супруг исполняет родительские обязанности. Она настаивает, чтобы ей было предоставлено право опеки над шестью детьми, а Питт смог навещать их по выходным.

Актер, комментируя свой развод, заявил, что "очень опечален" случившимся, передает lenta.ru.

"Что сейчас действительно важно - это благополучие наших детей. Я прошу прессу не беспокоить их в это непростое время", - отметил он.

41-летняя Джоли и 52-летний Питт поженились летом 2014 года после почти 10 лет совместной жизни. Вместе они воспитывали шестерых детей (трое из них приемные). Для Джоли это был третий брак, для Питта - второй. До этого он официально оформлял отношения только с Энистон. С ней он расстался в 2005-м. По неофициальным данным, причиной разрыва стал роман актера с Джоли.