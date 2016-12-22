Как смогут проголосовать на президентских выборах студенты

Студенты и учащиеся с правом голоса, зачисленные в учебные заведения в населенном пункте, в котором не прописаны по месту жительства или по месту пребывания, имеют три возможности, чтобы голосовать на президентских выборах 30 октября.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что они могут явиться в день голосования на избирательный участок, соответствующий их месту жительства или действительного места пребывания в соответствии с документом, удостоверяющим личность.



Также они могут задекларировать новое место пребывания не позднее, чем до 29 сентября включительно, мэрии или претуре секторов (в случае муниципия Кишинев), чтобы быть включенными в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания, передает IPN. Заявление подается лично заявителем при предъявлении удостоверения личности с вкладышем в подлиннике и в копии. После подачи заявления лица будут внесены в основной список избирателей того избирательного участка, где должны голосовать.



В случае если избиратели не успевают заявить о своем новом месте жительства до 29 сентября, они могут обратиться в избирательное бюро избирательного участка по месту жительства или действительного пребывания, и получить удостоверение на право голосования, которое позволяет им голосовать на любом другом избирательном участке. Эта процедура действительна с 10 по 29 октября. На основании удостоверения на право голосования граждане вносятся в дополнительный список в день выборов, а сертификат остается в избирательном бюро и прилагается к дополнительному списку.