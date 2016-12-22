Бас-гитарист AC/DC подтвердил, что уходит из группы

Бас-гитарист всемирно известной австралийской рок-группы AC/DC Клифф Уильямс подтвердил, что уйдет из коллектива после завершения гастрольного тура Rock or Burst, сообщает Rolling Stone. Музыкант в видеоролике, размещенном на YouTube, пояснил, что для ухода просто "пришло время". По словам Уильямса, он с нетерпением ждет начала отдыха и теперь планирует больше времени проводить с семьей.

Уильямс присоединился к AC/DC в 1977 году. В 2003 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла наряду с другими участниками группы. После почти четырех десятилетий совместного творчества с коллегами по цеху - в июле 2016 года - 66-летний британец сообщил, что вскоре отойдет от дел.

В августе один из основателей AC/DC Ангус Янг намекнул, что, возможно, в ближайшем будущем коллектив распадется, а закончившееся на днях мировое турне станет для музыкантов последним, отмечает newsru.com.

За последние годы в звездном составе группы произошли серьезные изменения: с 2014 года больше не выступает с коллегами гитарист Малкольм Янг, который лечится от деменции, а солист Брайан Джонсон вынужден был весной по совету врачей прекратить гастроли из-за угрозы полной потери слуха. На время гастрольного тура его заменил фронтмен американской рок-группы Guns N'Roses Эксл Роуз.

