Ученые предрекли новый Чернобыль

Следующая катастрофа, подобная той, что произошла на Чернобыльской АЭС, может скоро повториться. Об этом заявила группа специалистов из Университета Сассекса, которая проанализировала более 200 ядерных аварий. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Risk Analysis.

Исследователи установили, что, хотя предпринимаются усилия по предотвращению инцидентов с ядерными реакторами, крупные катастрофы могут происходить чаще, чем 1-2 раза в столетие. Такие несчастные случаи, как тот, что произошел на АЭС "Три-Майл-Айленд" в США в 1979 году, должны происходить чаще, чем раз в 10-20 лет, передает Лента.ру.

Ученые изучили доклады, научные статьи, пресс-релизы, официальные документы и газетные заметки. Они оценили ущерб от каждой произошедшей аварии, принимая во внимание такие факторы, как потеря имущества, штрафы, страховые выплаты и восстановление окружающей среды.

По словам специалистов, стандартной методологии, используемой Международным агентством по атомной энергии для прогнозирования аварий и инцидентов, недостаточно. Необходимо усовершенствовать технологии, используемые при создании ядерных реакторов.