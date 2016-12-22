В кибератаке на немецких политиков заподозрили "русских хакеров"

Несколько немецких политиков и сотрудников партий в августе подверглись хакерской атаке, в которой мог быть "русский след", пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Как сообщает издание, 15 и 24 августа представители нескольких политических партий получили электронные письма, якобы от сотрудника штаб-квартиры НАТО. В письмах предлагалась информация о землетрясении в Италии и попытке военного переворота в Турции. Сообщения сопровождались ссылкой, при нажатии на которую на компьютер загружалась шпионская программа.

По данным Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, за атакой могли стоять "русские хакеры". СМИ предполагают, что атаку могли организовать группа apt28 или хакеры из Sofacy Group (также упоминаются в СМИ как Fancy Bear).

Правительственные эксперты в сфере безопасности опасаются, что данные, украденные с зараженных компьютеров с помощью шпионской программы, могут быть использованы для попытки повлиять на исход выборов в 2017 году.

"Электронные сообщения были отправлены от имени некого Хайнриха Краммера с адреса "hq.nato.int", указывающего на штаб-квартиру военного совета НАТО", - цитирует Sueddeutsche Zeitung портал meduza.io.

В 2015 году похожей кибератаке подверглись сотрудники бундестага. Тогда им пришли письма от отправителя из ООН, в них предлагалась информация о ситуации на Украине. В причастности к атаке также подозревали российских хакеров.

Летом 2016 года об атаке "российских хакеров" заявили штаб Демократической партии США и антидопинговое агентство ВАДА.