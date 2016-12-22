Президент Латвии принял приглашение посетить Молдову

В контексте участия в работе 71 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Павел Филип встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Стороны подчеркнули хорошее сотрудничество между двумя странами, в частности, в контексте проведения в Молдове необходимых реформ. Премьер говорил об изменениях в процессе реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом. Он также приветствовал помощь в области развития, предоставленную Молдове правительством Латвии в различных областях.

Раймонд Вейонис подтвердил полную поддержку со стороны Латвии европейского курса Молдовы, отметив, что латвийская сторона готова поделиться своим опытом в следовании европейским курсом, передает Молдпрес.

Собеседники выступили за активизацию темпа торгово-экономического обмена, подчеркнув необходимость активизации работы Молдавско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а также за подписание двустороннего соглашения о социальной безопасности. Президент Латвии принял приглашение посетить в следующем году Молдову с официальным визитом.

До настоящего времени между Республикой Молдова и Латвией подписано 30 двусторонних соглашений, еще пять находится в процессе обсуждения.