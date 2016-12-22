Неуправляемая китайская космическая станция скоро упадет на Землю

15 сентября 2016 года Китай отправил в космос свой второй научный аппарат. Анонсируя это событие, страна признала, что контроль над первой орбитальной станцией полностью утрачен.

Космический аппарат "Тяньгун-1" (название переводится как "Небесный дворец") был запущен 29 сентября 2011 года с китайского космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Его первоочередной задачей являлась отработка процесса стыковки с кораблями серии "Шэньчжоу". За годы работы в космосе к "Тяньгуну" трижды отправлялись космические корабли, два из них были пилотируемыми. Помимо того, станция выполнила целый ряд космических научных и прикладных задач, включая съемку земной поверхности с использованием оптико-электронной системы и гиперспектрометра.

21 марта 2016 года в китайских СМИ впервые появились сообщения о том, что связь со станцией прекращена, а недавно, в связи с запуском космического аппарата нового поколения "Тяньгун-2", китайские чиновники на официальном уровне признали, что контроль над первой станцией потерян. В эти дни аппарат, имеющий массу 8506 кг и длину 10,4 м, неуправляемо движется по орбите, постепенно снижаясь.

Его падение на Землю ожидается во второй половине 2017 года. Время и район падения пока невозможно рассчитать, но большая часть конструкций в любом случае сгорит в верхних слоях атмосферы, отмечает nat-geo.ru.