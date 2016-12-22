Фургон будущего Mercedes-Benz обойдется без руля и дверей. ФОТО

Концепт-кар, представленный на грузовом автосалоне в Ганновере, представляет развозной автомобиль как составной элемент сложной логистической системы. На которую вместе с колесными транспортными средствами работают летательные аппараты.

Как и ряд других футуристичных проектов, фургон будущего от Mercedes-Benz получил имя Vision, точнее - Vision Van. Футуристичность облика концепт-кара бросается в глаза, но под стать ей и "начинка" автомобиля. Причем во всех ее аспектах. Начиная с силового агрегата - как нетрудно догадаться, под капотом у новинки электродвигатель; он развивает 101 л.с., а аккумуляторы позволяют на одной зарядке проехать от 80 до 270 км/ч.

Водитель Vision Van не сможет держаться за баранку, так как руль у фургона будущего отсутствует в принципе. Он заменен на джойстик - аналогичный тем, которые используются для управления самыми современными самолетами. Кстати, летательные аппараты имеются и непосредственно на борту концепт-кара - предполагается, что квадрокоптеры будут взлетать с крыши автомобиля и доставлять посылки весом до 2 кг, удаляясь от маршрута движения машины не более чем на 10 километров.

Функционирование автомобиля как составной части большой логистической системы сказалось на конструкции кузова - в нем не предусмотрены боковые двери. Через задние двери в кузов вдвигается специальный модуль, где посылки уже разложены в порядке их доставки получателю. Таким образом, водителю не придется тратить время на поиск нужного груза, отмечает auto.vesti.ru.

Большинство решений, воплощенных в конструкции Vision Van, пока являются перспективными и экспериментальными - но серийное производство фургонов с электродвигателями компания обещает начать уже в 2018 году.