Британский невропатолог передал госпиталю крупнейшую в мире коллекцию мозгов

В психиатрический госпиталь бельгийского городка Даффел поступили 3000 человеческих мозгов. Это лишь часть коллекции британского невропатолога, решившего сделать ее достоянием всего научного мира.

Все образцы прекрасно сохранены благодаря формальдегиду и парафину. К каждому прилагается медицинская карта с подробной историей пациента вплоть до самой смерти, пишет nat-geo.ru.

Уникальную коллекцию с 1951 года собирал британский невропатолог Джон Корселлис. До недавнего времени экспонаты хранились в полузаброшенной психиатрической лечебнице на северо-востоке Англии, но теперь решено сделать их достоянием научного мира. Коллекция насчитывает 8500 образцов, и самая значимая ее часть - мозги больных депрессией и шизофренией - передана в бельгийскую больницу. Остальные экспонаты разошлись по разным мединститутам мира.

По словам Мануэля Морренса, директора исследовательского центра в Даффеле, обретение этой коллекции - огромная удача. В современном мире врачи по этическим соображениям крайне редко препарируют и изучают головной мозг умерших пациентов. Кроме того, образцы Корселлиса не изменены современными антидепрессантами и ноотропными препаратами. С помощью этих экспонатов ученые смогут получить бесценные сведения о природе психических заболеваний.

Конечно, это не значит, что все уникальные образцы будут препарированы в лаборатории. Биологи планируют брать для исследований крошечные кусочки ткани, чтобы максимально сохранить это необычное "собрание умов".