В России пообещали штрафовать Google каждые две недели

Федеральная антимонопольная служба России будет штрафовать Google каждые две недели, если компания будет затягивать исполнение предписания ведомства, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Если речь пойдет о затягивании процесса, то мы будем каждые две недели собираться и штраф выносить. Это будет продолжаться до победного конца и до решения суда. Это нормально", - сказал Артемьев, слова которого приводит ТАСС.

11 августа ФАС оштрафовала Google на 6,75 млн долларов за нарушение конкуренции на рынке мобильных приложений, отмечает ВВС.

Российское контрольное ведомство завело дело против Google в феврале 2015 года по жалобе "Яндекса", который утверждал, что Google диктует свои условия производителям мобильных устройств на базе операционной системы Android.

Осенью 2015 года ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных приложений в ОС Android и предписала устранить нарушения.

В интернет-компании решение ФАС назвали необоснованным и в середине декабря 2015 года оспорили его в арбитражном суде Москвы. Однако суд отклонил иск корпорации, признав решение ведомства законным.

В марте глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что компания Google ведет себя агрессивно и не пытается искать компромисс в споре с властями.