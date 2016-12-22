Марион Котийяр открестилась от романа с Брэдом Питтом

Французская актриса Марион Котийяр впервые отреагировала на слухи о романе с Брэдом Питтом, который якобы послужил причиной для развода звёздной "Бранджелины".

Как сообщает Вести.ру, в своём "инстаграме" Котийяр написала, что в её жизни уже есть единственный мужчина, отец её сына и будущего ребёнка, то есть, получается, впервые рассказала о своей беременности. А всем СМИ и ненавистникам, которые делают скоропалительные выводы, пожелала "скорого избавления от этого недуга".

Заключила свой длинный пост Марийон словами: "Я действительно хочу, чтобы Анджелина и Бред, кого я глубоко уважаю, обрели мир в это беспокойное время".

Новость о том, что Анджелина Джоли подала на развод с Бредом Питтом, стала чуть ли не темой номер один в этот вторник. Джоли заявила, что её муж — плохой отец. Причиной разрыва она называет склонность Питта к алкоголизму, любовь к наркотикам и постоянные срывы.