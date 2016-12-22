Ученые расшифровали древнейший отрывок Ветхого Завета

Группа специалистов из США и Израиля использовала 3D-моделирование и рентгеновские лучи, чтобы расшифровать пассаж в древнееврейском манускрипте, который было слишком хрупок, чтобы его разворачивать. И им это удалось.

Теперь расшифрован последний кусок свитка из сгоревшей израильской синагоги Эйн-Геди. Древний документ был обнаружен в 1970 году, сообщает ВВС.

По иронии судьбы, в расшифрованном фрагменте говорится о том, как правильно разводить жертвенный огонь, чтобы не разгневать ветхозаветное божество.

Манускрипт, в котором записаны главы из ветхозаветной книги Левит, датируется III-IV веком нашей эры. Теперь ученые надеются применить сканирование с 3D-моделированием к другим рукописным памятникам древности, которые ранее нельзя было прочитать из-за их физической хрупкости.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Основная часть документа была расшифрована к июлю 2015 года.

Ранее ученые датировали свиток VI веком нашей эры. Таким образом, это самая древняя копия библейского текста, после Кумранских рукописей, датированных периодом от 250 года до н. э. до 68 года н. э.