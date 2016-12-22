КНДР, как известно, ограничивает доступ в интернет для своих граждан, но некоторые северокорейские сайты можно увидеть за пределами страны. Большинство этих сайтов всегда были доступны за пределами Северной Кореи, но впервые опубликованный во вторник список этих ресурсов показывает, что их не так уж и много.
Список, размещенный находящимся в США программистом, содержит менее 30 сайтов. Вполне ожидаемо, часть из них - это пропаганда, но есть и более прозаические - содержащие информацию о туризме и государственном устройстве. Можно найти также северокорейские кулинарные рецепты и фильмы.
Наземные испытания нового типа ракетных двигателей подробно освещались на сайтах государственных СМИ
Так как же удалось достать этот список?
Дело было так: возможно просто ради баловства, находящийся в США программист отправлял частые автоматические запросы на получение доступа ко всем доменным именам в стране основному DNS-серверу Северной Кореи. Обычно серверы настроены так, чтобы отказывать в таких запросах.
Но по какой-то причине, скорее всего по ошибке, во вторник вечером разрешение на доступ все же было получено. Программист выложил список в интернет, сообщает ВВС.
Специалистам по Северной Корее уже были известны эти сайты, но весь масштаб онлайн-присутствия Пхеньяна был экспертам не известен.
"Когда в Северной Корее появляется новый сайт, его никогда не рекламируют. Его или кто-то находит случайно, или он появляется в результатах поиска, - объясняет Мартин Уильямс, создатель американского сайта North Korea Tech о технологической индустрии Северной Кореи. - Большинство этих сайтов были нам известны, но мы не были уверены, есть ли еще какие-то".
Для непосвященных - вот что можно найти на просторах северокорейской сети:
1. Много новостей о "деятельности высшего руководителя"
Большинство веб-сайтов - на корейском языке, но некоторые, например сайт rodong.rep.kp (сайт главной газета страны Нодон Синмун), имеют и англоязычную версию.
Она включает в себя раздел, посвященный ежедневному расписанию Ким Чен Ына, под названием "Деятельность высшего руководителя".
Например, есть материал о его визите на фруктовую ферму, где он раздавал указания - вероятно, о фруктовом фермерстве, а также его речь перед членами "Союза молодежи кимирсенизма и кимчениризма".
Разумеется, материалы о его "руководстве" наземными испытаниями нового типа ракетных двигателей преобладали в новостных сайтах.
"Эти веб-сайты существуют для того, чтобы показать, что Северная Корея тоже присутствует на мировой арене, как будто это нормальный член международного сообщества, - говорит Уильямс. - Мы не знаем, что из этого правда, так как проверить информацию невозможно".
2. Сайты незамысловаты
Многие ресурсы, которые порой мучительно долго грузятся, - совсем простые.
Новостные сайты обновляются не слишком часто и не сильно отличаются друг от друга по содержанию, говорит Чэд О'Кэрролл, сотрудник NK News - интернет-ресурса, отслеживающего северокорейские СМИ.
Он отмечает, что многие из них просто публикуют сообщения официального государственного информационного агентства, у них маленький траффик, плохой дизайн и сложная навигация.
По мнению Уильямса, северокорейские ресурсы не особенно стараются подражать западным новостным сайтам: "Вы сразу понимаете, что это новости из КНДР, они не притворяются большим международным СМИ".
3. Пхеньян хочет, чтобы мир знал о существовании в КНДР культуры и искусства
Кулинарный сайт cooks.org.kp наполнен фотографиями "знаменитых корейских рецептов".
Здесь же можно найти список всех основных ресторанов в Северной Корее, включая Okryugwan, знаменитый блюдами из холодной пхеньянской лапши, а также другой пхеньянский ресторан, специализирующийся на блюдах из собачьего мяса.
На сайте также есть объяснение, почему северокорейские блюда такие вкусные - "Вкус и аромат, красивые цвета, разнообразие и польза для организма".
Если вы настроены на кино, то вам на сайт korfilm.co.kp, освещающий киноиндустрию Северной Кореи.
Сейчас идет Пхеньянский Международный кинофестиваль, и он усиленно рекламируется на сайте с подробной инструкцией о том, как принять в нем участие. На фестивале можно посмотреть фильмы в трех жанрах: артхауз, анимационное и документальное.
Публикация списка северокорейских интернет-ресурсов вызвала временное помешательство на технологических форумах. Но на самом деле этот список ничего не говорит нам о сайтах, предназначенных для самой КНДР. Северокорейский "интранет" - загадочная и закрытая система для собственных граждан, которые не могут подключиться к всемирной сети. Она рассказала бы о функционировании этого закрытого государства гораздо больше.
Жители Северной Кореи не могут пользоваться остальными сайтами в обычном интернете, но имеют доступ к внутренней сети, интранет "Кванмён", куда скачиваются отцензурированные страницы из Глобальной паутины. На страну с населением почти 25 миллионов человек насчитывается всего 1 024 IP-адреса, отмечает newsru.com.
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