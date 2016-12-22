Нейрохирург заявил об успешных пробных операциях по пересадке головы. ВИДЕО

Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо опубликовал видео, в котором показаны животные (мышь и собака), пережившие пробную операцию по пересадке головы. Об этом сообщает сайт Gizmodo.

Врач не стал полностью отрезать головы, а лишь разрезал позвоночник, сложность восстановления которого является препятствием для проведения полноценной пересадки. По словам Канаверо, в своей работе он использовал полиэтиленгликоль, который вводился в пораженные участки спинного мозга и способствовал восстановлению связей между тысячами нейронов.

Как отмечают независимые специалисты, ценность эксперимента снижают небольшая выборка, отсутствие контрольных групп и сведений, доказывающих, что позвоночник животных был поврежден в достаточной степени, пишет Лента.ру.

Эксперимент Канаверо был проведен в рамках подготовки к пересадке человеческой головы российского программиста, страдающего от нейродегенеративного заболевания. Однако нет никаких убедительных доказательств того, что операция может быть осуществимой.