Ученые: курение вызывает изменения в активности генов

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что курение вызывает долгосрочные изменения в активности генов. Генетики пришли к такому выводу, изучив процессы метилирования — присоединение метильной группы (CH3) к ДНК — у 16 тысяч людей.

Специалисты проанализировали образцы крови у участников различных исследований, которые проводились до 1971 года. Ученые изучили данные из их анкет, где пациенты указывали, какой у них был рацион питания, курили ли они, придерживались ли здорового образа жизни и какие у них были заболевания.

Установлено, что у многих курильщиков были изменения в метилировании, которое влияло на активность семи тысяч генов, связанных с болезнями сердца и формированием раковых опухолей. У тех, кто бросил курить, большая часть ДНК пришла в норму примерно через пять лет, однако часть изменений, затрагивающих 19 генов (включая TIAM2, влияющий на развитие лимфомы), сохранялась в течение 30 лет, передает Лента.ру.

По словам ученых, это свидетельствует о том, что у бывших курильщиков даже спустя десятилетия сохраняется риск развития таких заболеваний, как некоторые виды рака, хроническая обструктивная болезнь легких и инсульт.