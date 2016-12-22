Молдова, Украина и Румыния совместно будут бороться с контрабандой сигарет

Более трехсот тысяч контрабандных сигарет обнаружили на молдо-украинской границе, а также на пропускных пунктах границы с Румынией с 15 сентября. Три страны начали совместную операцию по борьбе с контрабандой табачными изделиями.

Первые результаты обсудили накануне на совместном заседании с участием генерального директора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера. Встреча прошла на контрольно-пропускном пункте Леушены-Албица, где глава молдавской службы Виталий Врабие представил им оборудование для обнаружения наркотиков.

Директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством поприветствовал сотрудничество учреждений трёх стран.

"Сотрудничество - это хороший пример того, как работает Европа, и как должна работать Европа", - сказал председатель ЕББМ Джованни Кесслер.

Замглавы Национального агентства по налоговому администрированию Румынии Дорел Фроня отметил, что совместные усилия властей трёх стран направлены на защиту финансовых интересов Евросоюза.

"Эта совместная операция является примером того, как должны работать таможенные службы региона", - отметил замглавы ANAF, Румыния Дорел Фроня.

Глава молдавской Таможенной службы подчеркнул важность поддержки Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.

"Мы в большей степени уделяем внимание упрощению трафика товаров и людей, но также случаям мошенничества", - сказал глава Таможенной службы Виталий Врабие.

Украинская сторона сообщила, что результаты операции обнародуют в ближайшее время.

Молдова заключила соглашение о сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством в мае 2013 года.