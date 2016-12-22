СМИ сообщили об уголовном деле против Брэда Питта

Актер Брэд Питт находится под следствием по обвинению в жестоком обращении с детьми. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает TMZ.

По сведениям издания, на прошлой неделе артист, находясь на борту частного самолета вместе с семьей, в том числе с супругой Анджелиной Джоли, обезумел, начал кричать, оскорблять своих детей и ударил одного из них. Как именно Питт ударил ребенка, не уточняется.

Перепалка, как пишет портал, продолжилась и после приземления борта. По данным TMZ, актер пытался уехать со взлетной полосы на топливозаправщике.

Питт и Джоли уже допрошены, помимо этого планируется опросить и детей. Близкий к Питту источник заявил, что актер отрицает выдвинутые против него обвинения и относится к ситуации очень серьезно. Собеседники издания также рассказали, что этот инцидент стал причиной начала бракоразводного процесса пары, передает Лента.ру.

20 сентября стало известно, что Джоли подала на развод с Питтом. Сообщалось, что актриса недовольна тем, как ее супруг справляется с родительскими обязанностями. Она просит суд предоставить ей право опеки над шестью детьми, оставив Питту возможность навещать их по выходным.

41-летняя Джоли и 52-летний Питт воспитывают троих приемных детей: камбоджийца Мэддокса, вьетнамца Пакса и эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: дочь Шайло, близнецы Нокс и Вивьен. Актеры состоят в отношениях с 2005 года, поженились в августе 2014-го.