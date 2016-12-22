Анализ ДНК доказал то, что австралийские аборигены знали и сами

Анализ ДНК, проведенный исследователями из университета Копенгагена, показал, что цивилизация австралийских аборигенов зародилась 50 тысяч лет назад, что делает ее древнейшей в мире.

Результаты этого исследования не были новостью для самих аборигенов - они и до этого называли себя древнейшей нацией. Основания для этого им давали их традиционные сказки и легенды, пишет Лента.ру.

В фольклоре аборигенов описываются передвижения земных масс и наводнения. Также там описывается еще то время, когда Большой барьерный риф был частью суши. Все эти явления получили официальное научное подтверждение от геологов.

Австралийская культура была открыта колонистами, который пренебрегали ею, считая ее уступающей европейской. Однако последние исследования показали, что аборигены применяли сложные сельскохозяйственные технологии, а также имели свои развитые способы ловли рыбы.

Такое отношение к аборигенам привело к упадку их культуры. Сейчас для таких сообществ свойственна бедность, отсутствие постоянного жилья, алкоголизм и употребление наркотиками. Однако разрабатываются программы, нацеленные на улучшение уровня жизни аборигенов и возрождение их культуры.