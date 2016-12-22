"Водители-призраки" зарабатывают на отпугивании пассажиров такси

В Китае водители Uber начали использовать в приложении пугающие фотографии, чтобы зарабатывать на отменённых поездках.

Согласно правилам Uber, если пассажир отменяет поездку через некоторое время после заказа, то с него снимается небольшой штраф. Именно этим воспользовались китайские водители: они начали ставить в своих профилях фото с бледными лицами, закатанными глазами и открытыми ртами.

Суеверным китайцам кажется, что за ними выехал покойник или призрак, поэтому они отменяют поездку и платят штраф, часть которого идёт и в карман водителя. В разговоре с TJ пресс-служба Uber рассказала, что в России в таком случае водитель UberX получает 80%.

Отмена поездки в Китае стоит 4,2 юаня, поэтому большинство пользователей даже не удосуживаются отправлять жалобы в Uber. В самой компании уже заявили, что в курсе такого вида мошенничества и пытаются бороться с ним.

Тем временем пользователи соцсети Weibo обвиняют Uber в халатности, отмечая, что не понимают, как создатели сервиса допускают к приёму заказов водителей с такими фотографиями.

Сама по себе идея вызова машины через приложение должна препятствовать всем видам мошенничества, так как все данные поездки фиксируются, однако в Китае нередки случаи, когда на заказ приезжает машина не только с другим водителем, но и с другим номером.

Подобные инциденты стали поводом для ужесточения китайского законодательства, которое вступит в силу в ноябре. Согласно новым требованиям, для работы в сервисах вроде Uber водитель должен будет иметь права как минимум три года и не иметь записей об уголовных делах, опасном вождении или употреблении алкоголя за рулём.