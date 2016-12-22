В Кагуле пройдет Международный фестиваль документального кино

С 25 по 29 сентября в Кагуле стартует Международный фестиваль документального кино, но не обычный, а направленный на социальные изменения – "Moldox".

Основываясь на актуальных проблемах, событие призвано побудить общество к изменениям в социальной сфере, сообщает NOI.md.

В рамках фестиваля состоится показ иностранных документальных фильмов с субтитрами, пройдут культурные мероприятия, семинары, мастер-классы. Фестиваль предназначен для тех, кто хочет добиться изменений в социальной сфере с помощью документального кино.

Первый фестиваль затронет три актуальные на местном и глобальном уровне темы: исход населения, свобода выражения, земля и люди. Все эти темы будут освящаться в подготовленном для широкой публики документальном кино.

Фестиваль стартует 25 сентября в 11.00. Среди готовящихся к показу фильмов числятся: "Европа, на расстоянии одного прыжка", "В ожидании августа", "Стаканчик с тремя банами", "В ловушке между каменщиками", "Забытый миром уголок", "Гонка за землей" и др.



Кроме документальных фильмов и дискуссий гости фестиваля смогут посетить и выставки. На фестиваль приглашены специальные гости из-за рубежа: румынский писатель-публицист Василе Ерну, Алескандру Паскалидоу (Швеция), диджей и музыкальный продюсер Вика Жигулина, Мориц Сьеверт (Германия).



"MoldoxCountryside" станет продолжением фестиваля, в ходе которого авторы проекта организуют показы фильмов в отдаленных селах Кагульского района.