ФБР может открыть расследование по делу о жестокости Брэда Питта

Федеральное бюро расследований США (ФБР) собирает информацию в связи с сообщениями о жестоком обращении актера Брэда Питта со своими детьми, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель ведомства Лора Эмиллер заявила, что ФБР рассматривает возможность начала собственного расследования по появившимися в СМИ сообщениям о жестоком обращении актера к детям, передает РИА Новости. Питта обвиняют в том, что во время перелета вместе с детьми и супругой Анджелиной Джоли он, якобы, "вышел из себя", проявив грубость, как вербально, так и физически по отношению к детям.

Ранее информационный портал TMZ сообщил, что расследование в отношении Питта начала полиция Лос-Анджелеса.

В середине недели стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. При этом Питту будет разрешено посещать детей, юридически он сохранит над ними опекунство.