По мере развития технологий идет непрерывный процесс замены устаревших устройств более функциональными, удобными и дешевыми. Однако, важно отметить, что сам процесс смены поколений и технологий обычно носит эволюционный характер. Это значит, что позиции сдаются постепенно, и всегда найдутся места, где устаревшие технологии смогут задержаться на достаточно продолжительное время.
Подборка очередных кандидатов на переход в узкие ниши — в материале РИА Новости.
Банковские карты и наличные
В самом ближайшем будущем для идентификации клиента банка пластиковая карточка будет не нужна. Ее заменят биометрические технологии, а также бесконтактные платежи с использованием смартфонов с различными платежными и банковскими приложениями.
При этом Visa, Mastercard и другие операторы платежных систем за свое будущее спокойны – так или иначе, весь процессинг и дальше будет идти через них.
Механические накопители
DVD-приводы и HDD-диски завершают свой жизненный цикл. Через пять лет про них уже никто и не вспомнит. В некоторых современных ПК и ноутбуках еще можно встретить оптический привод, но реальная потребность в нем практически отпала.
Механические жесткие диски (HDD) еще пока являются актуальным товаром благодаря низкой стоимости, но постоянно дешевеющие флэш-накопители буквально через год-два полностью вытеснят их с рынка.
DVD и Blu-ray плееры
Современное развитие беспроводной связи, онлайновых кинотеатров и облачных хранилищ не оставили шанса даже тяжеловесному Blu-ray. А немалая стоимость дисков только ускорила эволюционный виток. Ведь за цену одного Blu-ray диска с новинкой в свое время можно было приобрести месяц подписки в онлайн-кинотеатре или купить несколько DVD-дисков. При этом разница в качестве для простого обывателя была различима лишь на очень больших экранах.
Флэшки
Фотохостинги, облачные хранилища и сервисы серьезно потеснили мобильные носители информации, сузив сферу их применения до работы с устройствами, которые не имеют выхода в интернет или у которых доступ к сети по каким-то причинам ограничен.
По мере развития интернета вещей и скоростей обмена данными необходимость в переносных носителях информации будет продолжать снижаться вплоть до полного их исчезновения.
Принтеры
По мере сокращения бумажного документооборота необходимость что-то печатать в домашних условиях практически отпадает. Пока по данным IDCсокращение продаж принтеров и МФУ год от года находится на уровне 10-13%, что свидетельствует о том, что эпоха домашней печати подходит к концу.
Персональный компьютер с Windows
Уход с рынка ПК аналитики пророчат уже второй десяток лет. Но, несмотря на постоянное сокращение данного сегмента, покидать его сегодня никто не собирается. Тем не менее, сейчас назрел определенный перелом. Топовые мобильные платформы уже догнали по производительности настольные процессоры начального и среднего уровня. При этом их стоимость ниже в разы. И это без учета немалой цены за Windows. Потому шанс, что мобильные платформы могу внезапно выйти из своей ниши и занять, например, место ПК в небольших офисах – весьма велик.
3D-телевизоры
В этом году компания Samsung практически полностью отказалась от добавления в новые модели телевизоров функций 3D, а ее конкурент LGоставила их только в самых дорогих новинках. Одновременно сокращается количество залов в кинотеатрах, где демонстрируется 3D-фильмы. Другими словами, технология на рынке не прижилась.
Проводной интернет
Скорости протоколов 4G, с учетом агрегации каналов, способны преодолеть планку в 150 Мбит/с. В этом случае домашний проводной интернет становится уделом энтузиастов. Вдобавок по прогнозам ведущих сотовых операторов предполагается, что к 2021 году в России уже будут преобладать сети пятого поколения (5G).
В условиях низких цен и безлимитного трафика распространение проводных технологий с целью покрытия "последней мили" практически остановится.
Механические дверные замки и железные ключи
Электронные замки присутствуют на рынке уже много лет, и в некоторых азиатских странах они занимают больше половины рынка. В России, ввиду высокой стоимости и отсутствии вменяемых предложений от китайских компаний, они пока остаются нишевым продуктом. Тем не менее, перелом может произойти достаточно быстро.
Стационарные телефоны
Уже сейчас это атрибут исключительно корпоративного сегмента. В домашних хозяйствах он будет изживаться по мере возрастания голосового спама и уменьшения потребности в дешевых безлимитных звонках.
Люминесцентные лампы и лампы накаливания
Отдельные модели светодиодных ламп уже сравнялись по стоимости с люминесцентными аналогичной яркости. При этом их срок службы в три-пять раз дольше. И как только подобные ценовые предложения станут массовыми, а случится это в ближайший год, люминесцентные лампы будут быстро преданы забвению.
Комментарии
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Mio Technology, unul dintre cei mai renumiți producători de dispozitive GPS la nivel mondial, se lansează în Moldova cu o gamă largă de camere
- В Skype появился синхронный перевод на русский язык
- СМИ: В Китае iPhone 7 взорвался в руках владельца
- В амбаре нашли секретные военные технологии США
- Сгорающие телефоны Samsung: что нужно знать
- Samsung приостановил производство Galaxy Note 7
- Toyota и BMW будут следить за поведением водителя
- В Пекине откроют Башню чистого воздуха
- СМИ: Тюнеры превратили пикап от Ford в шестиколесного монстра
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами
- Первый тур выборов не определил нового президента Молдовы
- Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул