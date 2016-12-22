Кандидаты на забвение: какие устройства исчезнут в ближайшие годы

По мере развития технологий идет непрерывный процесс замены устаревших устройств более функциональными, удобными и дешевыми. Однако, важно отметить, что сам процесс смены поколений и технологий обычно носит эволюционный характер. Это значит, что позиции сдаются постепенно, и всегда найдутся места, где устаревшие технологии смогут задержаться на достаточно продолжительное время.

Подборка очередных кандидатов на переход в узкие ниши — в материале РИА Новости.

Банковские карты и наличные

В самом ближайшем будущем для идентификации клиента банка пластиковая карточка будет не нужна. Ее заменят биометрические технологии, а также бесконтактные платежи с использованием смартфонов с различными платежными и банковскими приложениями.

При этом Visa, Mastercard и другие операторы платежных систем за свое будущее спокойны – так или иначе, весь процессинг и дальше будет идти через них.

Механические накопители

DVD-приводы и HDD-диски завершают свой жизненный цикл. Через пять лет про них уже никто и не вспомнит. В некоторых современных ПК и ноутбуках еще можно встретить оптический привод, но реальная потребность в нем практически отпала.

Механические жесткие диски (HDD) еще пока являются актуальным товаром благодаря низкой стоимости, но постоянно дешевеющие флэш-накопители буквально через год-два полностью вытеснят их с рынка.

DVD и Blu - ray плееры

Современное развитие беспроводной связи, онлайновых кинотеатров и облачных хранилищ не оставили шанса даже тяжеловесному Blu-ray. А немалая стоимость дисков только ускорила эволюционный виток. Ведь за цену одного Blu-ray диска с новинкой в свое время можно было приобрести месяц подписки в онлайн-кинотеатре или купить несколько DVD-дисков. При этом разница в качестве для простого обывателя была различима лишь на очень больших экранах.

Флэшки

Фотохостинги, облачные хранилища и сервисы серьезно потеснили мобильные носители информации, сузив сферу их применения до работы с устройствами, которые не имеют выхода в интернет или у которых доступ к сети по каким-то причинам ограничен.

По мере развития интернета вещей и скоростей обмена данными необходимость в переносных носителях информации будет продолжать снижаться вплоть до полного их исчезновения.

Принтеры

По мере сокращения бумажного документооборота необходимость что-то печатать в домашних условиях практически отпадает. Пока по данным IDCсокращение продаж принтеров и МФУ год от года находится на уровне 10-13%, что свидетельствует о том, что эпоха домашней печати подходит к концу.

Персональный компьютер с Windows

Уход с рынка ПК аналитики пророчат уже второй десяток лет. Но, несмотря на постоянное сокращение данного сегмента, покидать его сегодня никто не собирается. Тем не менее, сейчас назрел определенный перелом. Топовые мобильные платформы уже догнали по производительности настольные процессоры начального и среднего уровня. При этом их стоимость ниже в разы. И это без учета немалой цены за Windows. Потому шанс, что мобильные платформы могу внезапно выйти из своей ниши и занять, например, место ПК в небольших офисах – весьма велик.

3 D -телевизоры

В этом году компания Samsung практически полностью отказалась от добавления в новые модели телевизоров функций 3D, а ее конкурент LGоставила их только в самых дорогих новинках. Одновременно сокращается количество залов в кинотеатрах, где демонстрируется 3D-фильмы. Другими словами, технология на рынке не прижилась.

Проводной интернет

Скорости протоколов 4G, с учетом агрегации каналов, способны преодолеть планку в 150 Мбит/с. В этом случае домашний проводной интернет становится уделом энтузиастов. Вдобавок по прогнозам ведущих сотовых операторов предполагается, что к 2021 году в России уже будут преобладать сети пятого поколения (5G).

В условиях низких цен и безлимитного трафика распространение проводных технологий с целью покрытия "последней мили" практически остановится.

Механические дверные замки и железные ключи

Электронные замки присутствуют на рынке уже много лет, и в некоторых азиатских странах они занимают больше половины рынка. В России, ввиду высокой стоимости и отсутствии вменяемых предложений от китайских компаний, они пока остаются нишевым продуктом. Тем не менее, перелом может произойти достаточно быстро.

Стационарные телефоны

Уже сейчас это атрибут исключительно корпоративного сегмента. В домашних хозяйствах он будет изживаться по мере возрастания голосового спама и уменьшения потребности в дешевых безлимитных звонках.

Люминесцентные лампы и лампы накаливания

Отдельные модели светодиодных ламп уже сравнялись по стоимости с люминесцентными аналогичной яркости. При этом их срок службы в три-пять раз дольше. И как только подобные ценовые предложения станут массовыми, а случится это в ближайший год, люминесцентные лампы будут быстро преданы забвению.